Американская вакцина от коронавируса будет готова на следующей неделе - Трамп

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена регулятором на следующей неделе, после чего в Соединенных Штатах начнется вакцинация населения. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, сообщает ТАСС.

По мнению главы Белого дома, благодаря усилиям его администрации разработка вакцины в США была невероятно быстрой. "У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев", - заявил республиканец.

Администрация США выделила на создание вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направила Moderna.-0-