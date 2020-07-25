Американские биржевые индексы понизились на фоне обострения отношений между США и КНР

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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже понизились к завершению торгов 24 июля на фоне обострения отношений между США и КНР, сообщает ТАСС.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 182,99 пункта (-0,69%), до отметки 26 469,34. Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 20,04 пункта (-0,62%), до отметки 3 215,62. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 98,24 пункта (-0,94%), до 10 363,18.
По итогам торгов стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,19% и оказалась на уровне $41,21 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,4%, до 1 897,50 доллара за тройскую унцию, превысив уровень августа 2011 года.-0-