Американские биржевые индексы выросли на фоне ожиданий замедления распространения коронавируса

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торгов в среду, 12 августа, на фоне ожиданий снижения числа случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 289,93 пункта (1,05%) и достиг отметки 27 976,84. Индекс S&P 500 вырос на 46,66 пункта (1,40%) и оказался на отметке 3 380,35. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 229,42 пункта (2,13%) - до отметки 11 012,24.

По итогам торгов cтоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,26% - до уровня $42,56 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,31% - до уровня $1 923,40 за тройскую унцию.-0-