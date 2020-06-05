5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские фондовые индексы ускорили рост в пятницу после выхода трудовой статистики США, оказавшейся лучше прогнозов и подкрепившей надежды на более быстрое восстановление экономики, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Отчет министерства труда, опубликованный в пятницу, также показал, что уровень безработицы снизился до 13,3% в мае с 14,7% в апреле - максимума со времен Второй мировой войны. Данные были опубликованы вслед за результатами исследований, указавших на стабилизацию потребительской уверенности, обрабатывающей промышленности и сектора услуг.

Nasdaq Composite от рекордного максимума отделяет менее 1%, в то время как индексы S&P 500 и Dow Jones сейчас на 6% и 9% ниже своих исторических пиков.-0-