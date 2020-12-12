Американские медики обнаружили антитела к COVID-19 в образцах крови, взятых до начала пандемии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские исследователи обнаружили антитела к коронавирусу нового типа в образцах крови, собранных в середине декабря 2019 года, за несколько недель до первого официально подтвержденного случая заражения в стране, передает Синьхуа.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США протестировали на антитела 7389 архивных образцов донорской крови, собранных американским Обществом Красного креста с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года в девяти штатах - Калифорнии, Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Орегоне, Род-Айленде, Вашингтоне и Висконсине. Они нашли в крови антитела к вирусу SARS-CoV-2 в 90 образцах.

Итоги исследования подводились отдельно по образцам, собранным 13-16 декабря 2019 года и с 30 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

Результаты были опубликованы в конце ноября в журнале Clinical Infectious Diseases.-0-