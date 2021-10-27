Американские медики выявили связь между COVID-19 и возникновением агрессии у подростков

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские медики из Университета Калифорнии во главе с Майклом Вилсоном описали случай возникновения агрессии и возбуждения у трех подростков после перенесенного COIVD-19. В спинномозговой жидкости у двух из них были обнаружены антитела к коронавирусу и аутоантитела к тканям мозга, говорится в работе, фрагменты из которой приводит "МИР24".

Так, ранее переболевшие коронавирусом подростки обратились в больницу с жалобами на бессонницу, тревожность, возбужденное и агрессивное поведение. Врачи заподозрили у поступивших пациентов воспаление головного мозга и взяли анализы спинномозговой жидкости. Там они обнаружили повышенное содержание белков, что как раз и подтверждало диагноз.

Медики дополнительно исследовали спинномозговую жидкость подростков и выяснили, что она содержит аутоантитела к нейронам коры, обонятельным луковицам и нейронам мозжечка. Воспаление у подростков попробовали подавить с помощью глюкокортикостероидов. В итоге у одного из них симптомы прошли полностью, а у другого еще полгода оставались проблемы с вниманием и концентрацией.

Симптомы третьего пациента, у которого не нашли антитела к коронавирусу в спинномозговой жидкости, объяснили приемом психоактивных веществ. Ему стало лучше после лечения анксиолитиками и антипсихотиками.

Медики пришли к выводам, что коронавирус может утяжелить симптомы, особенно если ранее уже были проблемы с психическим здоровьем. На данный момент они собирают данные о новых случаях психических нарушений после COVID-19 для того, чтобы провести исследование на большей выборке людей.-0-