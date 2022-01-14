Американские небоскребы превратят в гигантские солнечные фермы

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Ubiquitous Energy хочет превратить небоскребы в США в гигантские солнечные фермы. Для этого окна зданий покроют дополнительным слоем, способным перерабатывать солнечную энергию в электричество. Его толщина составит несколько наномиллиметров, а небольшие провода подсоединят всю систему к электрическим приборам, сообщает "МИР24".

Финансирование на данный проект уже получено. Инвесторы внесли на эти цели $70 млн.

Отмечается, что окна с дополнительным покрытием будут стоить на 30% дороже обычных. Но производитель и инвесторы делают упор на необходимость в кратчайшие сроки решить проблему глобального потепления. Они считают, что это поднимет спрос на продукт.

Есть и еще один недостаток: в качестве солнечных батарей окна Ubiquitous Energy показывают себя хуже традиционных конкурентов. Они на 50% менее эффективны. Причина кроется в их положении в пространстве: на вертикальную поверхность попадает меньше солнечного света, чем на горизонтальную.-0-