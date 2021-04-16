Американские санкции России по плечу - Лавров

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции США по плечу российской экономике, Россия находила и будет находить выход из подобных ситуаций. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

У России, отметил министр, по понятным причинам нет сопоставимых рычагов влияния на США такого масштаба, хотя предпринятые санкции, по оценке российских экспертов, "абсолютно по плечу нашей экономике". "Я думаю, так оно и будет. Мы из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал он.

Россия может принять меры против американцев. "У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса. Мы их будем держать про запас", - сказал Сергей Лавров.-0-