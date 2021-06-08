Американские сенаторы заявили, что просчеты разведслужб сделали возможным штурм Капитолия

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грубые просчеты в работе разведслужб, отсутствие планов на случаи чрезвычайных ситуаций, а также плохая координация межведомственных взаимодействий и усилий сделали возможным штурм и захват американского Капитолия митингующими 6 января текущего года. Таков один из выводов обнародованного во вторник 127-страничного доклада, подготовленного двумя сенатскими комитетами Конгресса США по итогам проведенного ими анализа январских беспорядков в американской столице, сообщает ТАСС.

Доклад, как сообщила уже ознакомившаяся с ним газета The Hill, включает в себя множество документов, отчетов, материалов, комментариев и заявлений, в том числе и стенограмму выступления тогдашнего американского президента Дональда Трампа, которое, по утверждению некоторых законодателей от Демократической партии, послужило сигналом к захвату здания Конгресса США. В нем также собраны многочисленные призывы к насилию, которые в свое время не получили должной оценки, а то и вовсе были проигнорированы разведывательными и правоохранительными службами страны, что не позволило полиции Капитолия должным образом подготовиться к возможным столкновениям с сотнями протестующих людей как внутри здания Конгресса, так и на прилегающей к нему территории.

В докладе, составленном сенатскими комитетом по процедурным вопросам и комитетом по внутренней безопасности и делам правительства, приводятся интервью руководителей различных служб Капитолия, Пентагона и разведывательного сообщества, отчеты о деятельности их ведомств и подразделений 6 января и в предшествующие дни с целью выяснения причин того, почему для отправки дополнительных сил безопасности к зданию Конгресса потребовалось несколько часов. Авторы доклада винят в этом "бюрократическую волокиту", хаотичность действий многих чиновников и отсутствие указаний со стороны руководителей.

"Просчеты очевидны. Для меня все это суммируется в некоторых высказываниях, приведенных в нашем докладе, когда один из полицейских в тот день, как было слышно по радиосвязи, с обреченностью задавал один и тот же вопрос: "Есть ли у кого-то какой-нибудь план действий?" Печально, но никто его не подготовил", - приводит газета слова сенатора-демократа Эми Клобушар (от штата Миннесота), возглавляющей комитет по процедурным вопросам.

В докладе излагаются действия манифестантов, их передвижения внутри американской столицы и в ее направлении, приводятся сообщения об обмене ими в интернете маршрутными планами, картами и даже схемами подземных коммуникаций под Капитолием, цитируются их "переговоры" в социальных сетях, включая угрозы и обсуждения о целесообразности привоза с собой оружия. Но все это, как резюмируют авторы доклада, почему-то было оставлено без должного внимания службами безопасности. В отчете регулярно констатируется и то, что разведслужбы допустили многочисленные просчеты как в анализе полученной ими информации, так и в ее доведении до заинтересованных подразделений и ведомств.

Некоторые представители Демократической партии, пишет газета, уже подвергли критике этот доклад за то, что он, по их мнению, не анализирует глубинные причины беспорядков в американской столице, мотивацию участвовавших в них людей, а главное - фактически оставляет за скобками потенциальную роль во всем этом бывшего президента Трампа. Критики полагают, что именно его призыв "Спасем Америку" был воспринят протестующими как сигнал к штурму Капитолия.

Ранее сообщалось, 6 января сторонники республиканца Трампа, на тот момент лидера страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. В докладе же с теми беспорядками связывают смерть семи человек, включая трех полицейских.-0-

Штурм Капитолия стал логичным этапом раскола общественного мнения в США - Билл Клинтон