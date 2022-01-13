Американские советники получили должности в Минобороны Украины

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое советников от США начали постоянно работать в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщает директорат политики в сфере обороны министерства на официальной странице в Facebook.

"В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риццо и Тодд Браун", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в их официальные обязанности входит консультативная помощь в реализации реформы обороны, по вопросам политики, управления в военной сфере, евроатлантической интеграции.-0-