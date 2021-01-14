Американские ученые открыли два новых штамма COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые штата Огайо США обнаружили новые варианты коронавируса, такую информацию разместил на своем сайте университет штата Огайо и медицинский центр Wexner.

Один из новых вариантов схож с "британским" штаммом и возник, скорее всего, в США, а второй имеет три другие генные мутации, которые ранее не наблюдались у SARS-CoV2 (вирус, который вызывает COVID-19).

Первый вариант был обнаружен пока только у одного пациента из Огайо, поэтому исследователи еще не знают, насколько он распространен среди населения.

А второй с тремя новыми мутациями стал доминирующим вирусом в городе Колумбус, штат Огайо.

Как и в случае с "британским" штаммом, мутации, обнаруженные в обоих вирусах, влияют на шипы поверхности SARS-Cov-2. Шипы позволяют вирусу прикрепляться к клеткам человека и проникать в них. Как и в случае с "британским" штаммом, мутации в штамме Columbus могут сделать вирус более заразным, что облегчит передачу вируса.

Ученые пока не знают, будут ли вакцины менее эффективны из-за мутаций вируса.-0-