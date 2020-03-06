Американские врачи впервые использовали технологию редактирования генов для лечения слепоты

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские врачи впервые в истории применили технологию генетического редактирования CRISPR для лечения слепоты, сообщает Associated Press.

Глазной институт Кейси Университета здоровья и науки Орегона в Портленде совместно с компанией Editas Medicine провели операцию по редактированию генов человека, страдающего наследственной формой слепоты. Отмечается, что подробности о самом пациенте и том, когда прошла операция, раскрываться не будут.

По словам ученых, примененная технология редактирования генов CRISPR является новым рубежом в работе с ДНК при лечении болезней. "У нас буквально есть потенциал, чтобы люди, страдающие слепотой, смогли начать видеть", - отметил Чарльз Олбрайт, главный научный сотрудник компании Editas Medicine.

По словам врачей, сама операция на глазу представляет небольшой риск, в редких случаях могут наблюдаться инфекции и кровотечения. Потребуется примерно месяц для того, чтобы проверить, насколько действенной окажется данная методика восстановления зрения. Если первые несколько попыток будут успешными, врачи планируют продолжить испытания и провести операцию еще у 18 человек.

Один из самых больших потенциальных рисков при редактирования генов заключается в том, что CRISPR может вносить непреднамеренные изменения в другие гены. Однако ученые приложили все усилия, чтобы минимизировать вероятность этого.-0-