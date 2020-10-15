Американских студентов заподозрили в намеренном заболевании COVID-19 ради заработка

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет Бригама Янга в американском штате Айдахо начал расследование в связи с поступившими сообщениями о том, что некоторые студенты намеренно пытаются заразиться COVID-19, чтобы позже продать плазму крови с антителами. Об этом информирует телеканал CBS.

Руководство учебного заведения уже выступило с осуждением такого поведения. Если данные удастся подтвердить, виновные будут исключены из университета.

"Безрассудное пренебрежение здоровьем и безопасностью неизбежно приведет к дополнительным заболеваниям и гибели людей", - говорится в сообщении университета.

Отмечается, что на одном из местных интернет-сайтов по сбору пожертвований людям, сдавшим плазму крови с антителами, предлагается вознаграждение $100. При этом переболевшие COVID-19 могут сдавать плазму несколько раз.-0-