Американский артист Брюс Уильямсон умер от коронавируса

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-вокалист группы "The Temptations" Брюс Уильямсон умер в своем доме в Лас-Вегасе от коронавирусной инфекции. Ему было 49 лет. Об этом сообщил сын исполнителя в Facebook.

Уильямсон стал выступать в "The Temptations" в 2006 году. Он выступал в коллективе девять лет и покинул группу из-за лишнего веса. После этого артист выступал как солист.

"The Temptations" - мужской вокальный коллектив, обладатель премии Грэмми. Группа выступает почти полвека, время от времени меняя состав.-0-