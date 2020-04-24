Американский эксперт рассказал, что может быстро уничтожить коронавирус

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Наше самое поразительное наблюдение на сегодня состоит в том, что прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе. Аналогичный эффект мы наблюдаем и с высокой температурой и влажностью. Их увеличение губительно для вируса", - отметил Уильям Брайан, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США.

По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%.-0-