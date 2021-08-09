Американский эксперт заявил о провале борьбы с коронавирусом в США

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз предупредил о провале стратегии борьбы с COVID-19 в США связи с максимальным за последние полгода суточным приростом случаев заражения инфекцией, сообщает Deutsche Welle.

Суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в США вновь преодолел отметку в 100 тыс. Кроме того, последние несколько недель в стране распространяется более заразный дельта-вариант вируса.

Глава Национальных институтов здравоохранения США заявил о недостаточной эффективности прививочной кампании в стране. По мнению Френсиса Коллинза, страна не оказалась бы в нынешней ситуации, если бы в ней проводилась более эффективная кампания вакцинации.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в США может ухудшиться в связи с началом учебного года, когда миллионы непривитых школьников вернуться с летних каникул.

На сегодняшний день хотя бы одну прививку от коронавируса сделали более 70% жителей Соединенных Штатов. Эта цель, поставленная президентом страны Джо Байденом, была достигнута с месячным опозданием. Полный курс вакцинации от коронавируса в США прошел каждый второй житель, однако в некоторых штатах этот показатель не превышает 40%.

Всего с начала пандемии в мире выявлено более 203 млн случаев заражения COVID-19, число летальных исходов превысило 4 млн. На США приходится больше всего случаев заражения - 35 млн. Скончались от инфекции в стране свыше 615 тыс. пациентов.-0-