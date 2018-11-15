Американский художник уничтожит картину Бэнкси, чтобы потом перепродать ее

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский художник Рон Инглиш собирается испортить картину Бэнкси "Рабский труд", которую он купил на аукционе за $730 тыс. Он замажет изображение белой краской, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вандализма в отношении уличного искусства. Об этом сообщило ФАН.
Потом он планирует продать закрашенную картину за $1 млн.
Рон Инглиш утверждает, что лично знаком с загадочным Бэнкси, которого никто не видел. Инглиш намерен поддержать художника в знак протеста против краж и уничтожения работ уличных художников.
На картине Бэнкси "Рабский труд" изображен мальчик, сшивающий на швейной машинке куски британского флага. По замыслу автора, она была призвана привлечь внимание к работе детей-мигрантов, которые в преддверии Олимпиады в Лондоне в 2012 году изготавливали сувенирную продукцию. Картина размещалась на стене магазина Poundland в Лондоне, затем ее сняли со здания и отправили на аукцион.
Другая работа Бэнкси — "Девочка с шаром" получила мировую известность, когда после продажи на аукционе в золоченом окладе картины включился измельчитель бумаги и порезал полотно на мелкие полоски. Уцелела только часть работы.-0-
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