Американский художник уничтожит картину Бэнкси, чтобы потом перепродать ее

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский художник Рон Инглиш собирается испортить картину Бэнкси "Рабский труд", которую он купил на аукционе за $730 тыс. Он замажет изображение белой краской, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вандализма в отношении уличного искусства. Об этом сообщило ФАН.

Потом он планирует продать закрашенную картину за $1 млн.

Рон Инглиш утверждает, что лично знаком с загадочным Бэнкси, которого никто не видел. Инглиш намерен поддержать художника в знак протеста против краж и уничтожения работ уличных художников.

На картине Бэнкси "Рабский труд" изображен мальчик, сшивающий на швейной машинке куски британского флага. По замыслу автора, она была призвана привлечь внимание к работе детей-мигрантов, которые в преддверии Олимпиады в Лондоне в 2012 году изготавливали сувенирную продукцию. Картина размещалась на стене магазина Poundland в Лондоне, затем ее сняли со здания и отправили на аукцион.

Другая работа Бэнкси — "Девочка с шаром" получила мировую известность, когда после продажи на аукционе в золоченом окладе картины включился измельчитель бумаги и порезал полотно на мелкие полоски. Уцелела только часть работы.-0-