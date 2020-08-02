Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции, сообщает ТАСС.

Отстыковка произошла в 2.35 2 августа (по минскому времени). Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано на 21.42 (по минскому). Однако на случай непредвиденных ситуаций на борту Crew Dragon есть запас провизии как минимум на трое суток. Точное место посадки будет зависеть от погоды. К операции по эвакуации астронавтов привлекут более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр. Затем их планируется доставить во Флориду воздушным или морским путем.

Crew Dragon представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который доставлял грузы на МКС. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), пристыковка в автоматическом режиме состоялась 31 мая.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".-0-