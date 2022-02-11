Американский сенатор: политика США в отношении Украины способствовала нынешнему кризису в регионе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза вступления Украины в НАТО и усиление военного взаимодействия Киева со странами Запада стали факторами, способствовавшими возникновению нынешнего кризиса. Такую точку зрения высказал, выступая в верхней палате Конгресса США, американский сенатор Берни Сандерс, который наравне с нынешним американским лидером Джо Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, сообщает ТАСС.

"Коллеги, мы никогда не должны забывать о тех ужасах, которые вызовет война в этом регионе, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь реалистичного и приемлемого для всех сторон решения, такого, которое было бы приемлемо для Украины, для России, для Соединенных Штатов и наших европейских союзников и предотвратило бы то, что могло бы стать худшей европейской войной со времен Второй мировой войны", - заявил Берни Сандерс, обращаясь к коллегам-сенаторам.

Он обратил внимание на звучащую в последнее время в Вашингтоне "знакомую воинственную риторику, которая усиливается перед началом каждой войны" и проявляется в призывах "проявить силу" и "не заниматься умиротворением". По его словам, такой упрощенный подход основывается на отказе признать сложные корни противоречий в регионе и подрывает способность переговорщиков достичь мирного разрешения ситуации.

Дипломатическое урегулирование, учитывающее интересы всех сторон, по его мнению, было бы проявлением силы, а вовсе не слабостью и не умиротворением.

Игнорирование Западом интересов РФ

"Я знаю, что в Вашингтоне считается не очень популярным или даже, я бы сказал, политически корректным занятием пытаться понять позицию наших противников. Но я думаю, что важно это сделать, если мы хотим сформулировать правильную политику", - заявил Берни Сандерс, призвав сенаторов посмотреть на ситуацию не только с традиционной американской позиции, но также и постараться понять беспокоящие Москву вопросы.

"Одним из факторов, способствовавших нынешнему кризису, одним из, не единственным, по крайней мере с точки зрения России, была перспектива углубления отношений в сфере обороны между Украиной с одной стороны и Соединенными Штатами и Западной Европой с другой стороны. В том числе речь о том, что Россия считает угрозой присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, НАТО, военному альянсу, изначально созданному в 1949 году для того, чтобы противостоять Советскому Союзу", - подчеркнул он.

"Хорошо бы немного знать историю. Когда Украина стала независимой страной после распада Советского Союза в 1991 году, российское руководство четко дало понять, что обеспокоено перспективой того, что бывшие советские республики станут частью НАТО, а также размещением враждебных военных сил вдоль границ России. Официальные лица США в то время признавали, что эта обеспокоенность является легитимной", - напомнил сенатор. В частности, Сандер привел слова бывшего министра обороны Уильяма Перри, который в одном из интервью признавал, что значительную часть ответственности за испортившиеся отношения между РФ и Западом следует возлагать на действия самих США на первоначальном этапе после распада СССР, в том числе в том, что касается расширения НАТО на восток. Он также процитировал нынешнего директора ЦРУ и бывшего американского посла в Москве Уильяма Бернса, который ранее отмечал, что "вступление Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий" для РФ. "Так что эта обеспокоенность была не вчера придумана и не возникла из воздуха", - отметил Берни Сандерс.

Он обратил внимание на то, что членство в НАТО вовсе не является залогом успешного развития для стран Европы. "Важно признать, что, например, Финляндия, одна из наиболее развитых и демократичных стран в мире, граничит с Россией и решила не быть членом НАТО", - подчеркнул он. В качестве примеров других таких европейских стран Сандерс привел также Швецию и Австрию.

"Страны должны быть свободны в том, чтобы принимать свои собственные решения в сфере внешней политики. Но чтобы принимать эти решения мудрым образом, требуется серьезно взвешивать выгоды и издержки. Факт заключается в том, что если США и Украина начнут более глубокие отношения в сфере безопасности, это, вероятно, создаст очень серьезные издержки для обеих стран", - убежден политик.

Санкции ударят по самим США и всему миру

Берни Сандерс также предостерег от излишней эскалации напряженности, в том числе предупредил, что потенциальные санкции Запада против России из-за Украины могут ударить и по самим США и их союзниками в Европе. "Санкции против России, которые будут введены как следствие ее действий, а также ответ на эти санкции со стороны России, которыми она угрожает, могут привести к масштабным экономическим потрясениям, повлиять на цены на энергоносители, на бензин и нефть в нашей стране, на работу банков, на поставки продовольствия и привычные потребности обычных людей во всем мире", - предостерег сенатор.

"Вероятно, что россияне будут не единственным народом, который будет страдать от санкций, их последствия будут чувствоваться по всей Европе, они будут чувствоваться прямо здесь, в Соединенных Штатах, а также, вероятно, по всему мир", - добавил законодатель.

Лицемерие Вашингтона

Сенатор подверг критике и внешнюю политику Вашингтона в целом. "Для Соединенных Штатов является лицемерием настаивать на том, что мы, как страна, не признаем принципы деления на сферы влияния", - отметил он.

"В течение последних 200 лет наша страна действовала в соответствии с доктриной Монро, придерживаясь принципа, что, будучи доминирующей державой в Западном полушарии, Соединенные Штаты имеют право, по мнению самих Соединенных Штатов, вмешиваться в дела любой страны, которая якобы может угрожать нашим интересам", - заявил сенатор. В частности, по его словам, в соответствии с этой политикой Соединенные Штаты вели подрывную деятельности и устраивали перевороты по меньшей мере в десятке стран по всей Латинской Америке, Центральной Америке, в Карибском регионе.

Он отметил, что доктрина Монро вовсе не забыта, и власти США до сих пор продолжают ее придерживаться, что признавали, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"И я хотел бы, чтобы вы вот над чем подумали: действительно ли кто-то из вас считает, что Соединенные Штаты ничего бы не сказали, если бы, например, Мексика, или Куба, или любая страна в Центральной и Латинской Америке захотела бы сформировать военный союз с противником США? Вы думаете, что члены Конгресса встали бы и сказали: "Ну что ж, Мексика является независимой страной, у них есть право делать все, что они хотят"? Я очень сильно в этом сомневаюсь", - подчеркнул Сандерс, проведя аналогию с ситуацией вокруг Украины и НАТО. Он напомнил также, что именно позиция Вашингтона о неприемлемости размещения вблизи от американских границ ракет, а также значительных военных сил враждебной страны в свое время привела к Карибскому кризису, который поставил США на грань ядерной войны с Советским Союзом.

Переговоры по безопасности

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-