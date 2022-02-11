Американский сенатор: политика США в отношении Украины способствовала нынешнему кризису в регионе

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:05 Сукало: предлагается предоставить гражданам право на обжалование любых судебных решений Общество
11:04 Круглый стол о сохранении традиционных ценностей, укреплении семьи и брака проходит в Минске Регионы
11:03 В БелГИМ модернизировали национальный эталон единицы электрической мощности Экономика
10:46 Российская фигуристка Камила Валиева провела две тренировки в Пекине Спорт
10:46 Группа радикалов задержана в Минске Происшествия
10:39 Австралия причислила коал к видам, находящимся под угрозой исчезновения В мире
10:35 ФОТОФАКТ: Ежегодный конкурс "Подводный фотограф года" прошел в Великобритании Калейдоскоп
10:31 Собянин: пик заражений омикроном в Москве пройден В мире
10:30 В Витебской области за сутки при пожарах погибли три человека Происшествия
10:28 Мировой лидер автопрома открыл в Белорусско-Российском университете учебную лабораторию Регионы
10:19 При пожаре в Логойске погиб мужчина Происшествия
10:17 Высокая инфляция и замедление роста: в экономическом прогнозе ЕС преобладает пессимизм В мире
10:14 ФОТОФАКТ: В Гомельской области реализуют профориентационный проект для школьников, родителей и педагогов Регионы
10:12 БЖД планирует отремонтировать около 300 км пути и 20 мостов Общество
10:09 Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе стало темой совещания у Лукашенко Президент
10:06 В Минской области у пары изъяли 500 г альфа-PVP Происшествия
10:03 В Ляховичах при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:00 Бельгийские учителя вышли на акцию протеста: устали от реформ и локдаунов В мире
09:59 На нефтехимическом заводе в Республике Корея произошел взрыв В мире
09:58 В Петриковском районе сгорело 10 т сена Происшествия
09:58 Сегодня на "Союзной решимости" основные действия развернутся на Гожском и Брестском полигонах Регионы
09:53 Рекордное число патентных заявок поступило в ВОИС в 2021 году В мире
09:50 Червяков: научно-технические разработки лягут в основу новых бизнес-проектов Экономика
09:47 Умерла актриса фильма "Стиляги" Евгения Брик В мире
09:44 "Гомсельмаш" представит агротехнику на выставке в Татарстане Экономика
09:37 Американский сенатор: политика США в отношении Украины способствовала нынешнему кризису в регионе В мире
09:35 ГАИ Минской области в выходные проведет спецмероприятие "Фильтр" Регионы
09:34 Суд в Канаде заморозит собранные средства для поддержки протестующих дальнобойщиков В мире
09:33 Россияне одержали вторую победу на хоккейном турнире ОИ Спорт
09:31 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 5 тыс. фур Регионы
Все новости
Все новости
В мире
11 февраля 2022, 09:37

Американский сенатор: политика США в отношении Украины способствовала нынешнему кризису в регионе

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза вступления Украины в НАТО и усиление военного взаимодействия Киева со странами Запада стали факторами, способствовавшими возникновению нынешнего кризиса. Такую точку зрения высказал, выступая в верхней палате Конгресса США, американский сенатор Берни Сандерс, который наравне с нынешним американским лидером Джо Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, сообщает ТАСС.

"Коллеги, мы никогда не должны забывать о тех ужасах, которые вызовет война в этом регионе, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь реалистичного и приемлемого для всех сторон решения, такого, которое было бы приемлемо для Украины, для России, для Соединенных Штатов и наших европейских союзников и предотвратило бы то, что могло бы стать худшей европейской войной со времен Второй мировой войны", - заявил Берни Сандерс, обращаясь к коллегам-сенаторам.

Он обратил внимание на звучащую в последнее время в Вашингтоне "знакомую воинственную риторику, которая усиливается перед началом каждой войны" и проявляется в призывах "проявить силу" и "не заниматься умиротворением". По его словам, такой упрощенный подход основывается на отказе признать сложные корни противоречий в регионе и подрывает способность переговорщиков достичь мирного разрешения ситуации.

Дипломатическое урегулирование, учитывающее интересы всех сторон, по его мнению, было бы проявлением силы, а вовсе не слабостью и не умиротворением.

Игнорирование Западом интересов РФ

"Я знаю, что в Вашингтоне считается не очень популярным или даже, я бы сказал, политически корректным занятием пытаться понять позицию наших противников. Но я думаю, что важно это сделать, если мы хотим сформулировать правильную политику", - заявил Берни Сандерс, призвав сенаторов посмотреть на ситуацию не только с традиционной американской позиции, но также и постараться понять беспокоящие Москву вопросы.

"Одним из факторов, способствовавших нынешнему кризису, одним из, не единственным, по крайней мере с точки зрения России, была перспектива углубления отношений в сфере обороны между Украиной с одной стороны и Соединенными Штатами и Западной Европой с другой стороны. В том числе речь о том, что Россия считает угрозой присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, НАТО, военному альянсу, изначально созданному в 1949 году для того, чтобы противостоять Советскому Союзу", - подчеркнул он.

"Хорошо бы немного знать историю. Когда Украина стала независимой страной после распада Советского Союза в 1991 году, российское руководство четко дало понять, что обеспокоено перспективой того, что бывшие советские республики станут частью НАТО, а также размещением враждебных военных сил вдоль границ России. Официальные лица США в то время признавали, что эта обеспокоенность является легитимной", - напомнил сенатор. В частности, Сандер привел слова бывшего министра обороны Уильяма Перри, который в одном из интервью признавал, что значительную часть ответственности за испортившиеся отношения между РФ и Западом следует возлагать на действия самих США на первоначальном этапе после распада СССР, в том числе в том, что касается расширения НАТО на восток. Он также процитировал нынешнего директора ЦРУ и бывшего американского посла в Москве Уильяма Бернса, который ранее отмечал, что "вступление Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий" для РФ. "Так что эта обеспокоенность была не вчера придумана и не возникла из воздуха", - отметил Берни Сандерс.

Он обратил внимание на то, что членство в НАТО вовсе не является залогом успешного развития для стран Европы. "Важно признать, что, например, Финляндия, одна из наиболее развитых и демократичных стран в мире, граничит с Россией и решила не быть членом НАТО", - подчеркнул он. В качестве примеров других таких европейских стран Сандерс привел также Швецию и Австрию.

"Страны должны быть свободны в том, чтобы принимать свои собственные решения в сфере внешней политики. Но чтобы принимать эти решения мудрым образом, требуется серьезно взвешивать выгоды и издержки. Факт заключается в том, что если США и Украина начнут более глубокие отношения в сфере безопасности, это, вероятно, создаст очень серьезные издержки для обеих стран", - убежден политик.

Санкции ударят по самим США и всему миру

Берни Сандерс также предостерег от излишней эскалации напряженности, в том числе предупредил, что потенциальные санкции Запада против России из-за Украины могут ударить и по самим США и их союзниками в Европе. "Санкции против России, которые будут введены как следствие ее действий, а также ответ на эти санкции со стороны России, которыми она угрожает, могут привести к масштабным экономическим потрясениям, повлиять на цены на энергоносители, на бензин и нефть в нашей стране, на работу банков, на поставки продовольствия и привычные потребности обычных людей во всем мире", - предостерег сенатор.

"Вероятно, что россияне будут не единственным народом, который будет страдать от санкций, их последствия будут чувствоваться по всей Европе, они будут чувствоваться прямо здесь, в Соединенных Штатах, а также, вероятно, по всему мир", - добавил законодатель.

Лицемерие Вашингтона

Сенатор подверг критике и внешнюю политику Вашингтона в целом. "Для Соединенных Штатов является лицемерием настаивать на том, что мы, как страна, не признаем принципы деления на сферы влияния", - отметил он.

"В течение последних 200 лет наша страна действовала в соответствии с доктриной Монро, придерживаясь принципа, что, будучи доминирующей державой в Западном полушарии, Соединенные Штаты имеют право, по мнению самих Соединенных Штатов, вмешиваться в дела любой страны, которая якобы может угрожать нашим интересам", - заявил сенатор. В частности, по его словам, в соответствии с этой политикой Соединенные Штаты вели подрывную деятельности и устраивали перевороты по меньшей мере в десятке стран по всей Латинской Америке, Центральной Америке, в Карибском регионе.

Он отметил, что доктрина Монро вовсе не забыта, и власти США до сих пор продолжают ее придерживаться, что признавали, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"И я хотел бы, чтобы вы вот над чем подумали: действительно ли кто-то из вас считает, что Соединенные Штаты ничего бы не сказали, если бы, например, Мексика, или Куба, или любая страна в Центральной и Латинской Америке захотела бы сформировать военный союз с противником США? Вы думаете, что члены Конгресса встали бы и сказали: "Ну что ж, Мексика является независимой страной, у них есть право делать все, что они хотят"? Я очень сильно в этом сомневаюсь", - подчеркнул Сандерс, проведя аналогию с ситуацией вокруг Украины и НАТО. Он напомнил также, что именно позиция Вашингтона о неприемлемости размещения вблизи от американских границ ракет, а также значительных военных сил враждебной страны в свое время привела к Карибскому кризису, который поставил США на грань ядерной войны с Советским Союзом.

Переговоры по безопасности

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
США Украина
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images Австралия причислила коал к видам, находящимся под угрозой исчезновения
Сергей Собянин. Фото ТАСС Собянин: пик заражений омикроном в Москве пройден
Фото из архива Высокая инфляция и замедление роста: в экономическом прогнозе ЕС преобладает пессимизм
Скриншот из видео Euronews Бельгийские учителя вышли на акцию протеста: устали от реформ и локдаунов
Фото yna.co.kr На нефтехимическом заводе в Республике Корея произошел взрыв
Фото ВОИС Рекордное число патентных заявок поступило в ВОИС в 2021 году
Главное
Фото из архива Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе стало темой совещания у Лукашенко
Громкие назначения в МИД, министерствах и не только. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
МАРТ пообещал продолжить жесткие меры по сдерживанию цен
Кубраков: накануне референдума нас всячески провоцируют
Топ-новости
Лукашенко поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям
Петришенко: важно сохранить историко-культурное наследие страны
Сегодня на "Союзной решимости" основные действия развернутся на Гожском и Брестском полигонах
Богданов: продовольственное эмбарго против Запада станет стимулом для развития производства в Беларуси
Стала известна причина задымления на станции метро "Октябрьская"
Эмиль Чечко рассказал об ужасах геноцида на польско-белорусской границе
Беларусь в 2021 году экспортировала продукции на $6,5 млрд
Новый министр о приоритетах системы образования: во главе угла вопросы исторической памяти и патриотизма
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра
Пархомчик: после визита главы Краснодарского края показатели товарооборота и экспорта возрастут
Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?
Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге
ГПК: очередной вертолет со стороны Латвии нарушил границу
Синоптики прогнозируют теплую с осадками погоду до конца недели
Брыло: дефицита отечественных овощей и фруктов нет, но есть вопросы с торговыми сетями по ценам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.