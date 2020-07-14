Американский военный истребитель разбился в Нью-Мексико

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель американских ВВС F-16 разбился при приземлении на авиабазе в штате Нью-Мексико. Пилот самолета катапультировался и спасся, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС США.

По имеющейся информации, истребитель, входивший в состав 49-й эскадрильи, потерпел крушение при посадке на военной базе Холлмен минувшей ночью (3.00 по московскому времени). Летчик, находившийся на борту, благополучно катапультировался. Ему оказана необходимая помощь в связи с незначительными травмами. Причины происшествия расследуются.

Сообщается, что это пятое крушение боевого самолета в США с мая.-0-