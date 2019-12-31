Американским военнослужащим запретили пользоваться TikTok

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская армия ввела для военнослужащих запрет на использование приложения TikTok. Власти США подозревают приложение в похищении данных пользователей, сообщает американский портал Military.com.

"Приложение считается киберугрозой, - заявил пресс-секретарь ВС США Робин Очоа. - Мы не разрешаем его использование на служебных телефонах".

В конце октября нынешнего года сенаторы Том Коттон (штат Арканзас) и Чак Шумер (штат Нью-Йорк) попросили представителей американской разведки расследовать, представляет ли TikTok угрозу национальной безопасности для США. В середине декабря армия начала рекомендовать солдатам прекратить использование TikTok на всех принадлежащих правительству телефонах. ВМС США недавно выпустили аналогичное руководство, запрещающее использование TikTok на служебных телефонах.

Нынешнее изменение политики в отношении TikTok происходит после публикации сообщения Министерства обороны США от 16 декабря, в котором указывается, что "TikTok несет потенциальные угрозы безопасности, связанные с его использованием". Руководство предписывает всем сотрудникам Министерства обороны с осторожностью относиться к загружаемым приложениям, проверять содержимое телефонов на наличие необычных и нежелательных текстов, а также немедленно удалять их и деинсталлировать TikTok, чтобы избежать утечки личной или конфиденциальной информации.

При этом Минобороны США не может запретить военнослужащим использовать TiKTok на своих личных телефонах. Руководство армии рекомендует военным проявлять осторожность при получении случайных или незнакомых текстовых сообщений.

TikTok - социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах.-0-