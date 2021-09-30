Amnesty International раскритиковала Польшу за обращение с афганскими беженцами

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу предоставить беженцам, ищущим защиты, доступ в страну. Расследование AI, результаты которого обнародованы 30 сентября, выявило ранее неизвестные подробности ситуации с афганскими просителями убежища, которые застряли на границе Беларуси с Польшей, сообщает Deutsche Welle.

По крайней мере с 18 августа группа из 32 мигрантов, среди которых есть женщины и 15-летняя девочка, пытается выжить в тяжелейших условиях на польской границе, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам, сообщила Amnesty International.

Они потребовали, чтобы польское правительство предоставило мигрантам временное жилье, продовольствие и воду, а также обеспечило доступ к адвокатам и необходимую медицинскую помощь. Такие же требования к Польше 25 августа выдвинул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Фотографий с афганцами на границе и репортажей о них почти не найти в польских СМИ. Отчасти это объясняется тем, что у журналистов нет доступа к застрявшим на границе людям. На отсутствие возможности нормально общаться с беженцами жалуются также представители НКО и врачи. После того как Варшава 2 сентября ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение, сделать это стало еще сложнее.

На территории действия режима временно запрещены массовые мероприятия, находящиеся в общественных местах люди обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах не могут въехать в них. Польские власти намерены в ближайшее время продлить действие режима еще на 60 дней.-0-