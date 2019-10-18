Амнистия по случаю вступления на престол императора в Японии затронет около 550 тыс. человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амнистия по случаю вступления на престол нового императора в Японии затронет около 550 тыс. осужденных. Такое решение было принято на заседании кабинета министров, сообщает ТАСС.

"Нынешняя мера призвана повысить стремление осужденных к перевоспитанию. Амнистия будет проведена для того, чтобы способствовать их возвращению в общество", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Об амнистии планируют заявить 22 ноября после официального объявления о вступлении императора на престол. Около 82,5% осужденных, которых затронет предстоящая амнистия, получили наказания из-за нарушений в связи с ДТП. Около 3% наказанных получили сроки за противодействия, связанные с насилием.

Ранее подобная амнистия была проведена в 1990 году, когда на престол вступал император Акихито, который планирует передать престол своему сыну Нарухито. Тогда амнистия затронула около 2,5 млн осужденных.-0-