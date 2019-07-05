Амстердам отказался от проведения Евровидения-2020

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр столицы Нидерландов Амстердама Фемке Халсема заявила, что город в 2020 году не сможет принять Евровидение. Где именно пройдет конкурс, станет известно позднее. Об этом пишет Еurovisionworld .

По словам Халсемы, в назначенное время концертный зал Ziggo Dome, единственный подходящий для проведения конкурса, забронирован. И это бронирование отменить либо перенести нельзя.

Поиск других площадок для масштабного мероприятия пока не увенчался успехом. А потому другие города - Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт, теперь будут бороться за звание города-хозяина.-0-