Ангела Меркель уйдет из политики после 2021 года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ангела Меркель подтвердила, что не будет занимать какие-либо политические посты после того, как в 2021 году закончится ее четвертый срок в качестве канцлера Германии. Об этом она заявила сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет Reuters .

По словам Ангелы Меркель, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны. В конце 2018 года она ушла с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но осталась канцлером, сообщив, что собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года, а затем уйти из политики.

Ангела Меркель также опровергла предположение о том, что после окончания действующего канцлерского срока может занять высокую должность в структуре Европейского союза в Брюсселе. "Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - сказала она.

Как пишет ТАСС, спекуляции о том, что Ангела Меркель займет должность в структуре Европейского союза, начались после опубликованного 16 мая интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. В нем канцлер заявила, что испытывает усиливающееся чувство ответственности за судьбу Европы. Наблюдатели трактовали эти высказывания как намек на смену ее политического профиля и скорый переезд в Брюссель. "Это нормально, что я на правах канцлера ФРГ беспокоюсь о судьбе Европы", - прокомментировала она на пресс-конференции с Марком Рютте свои слова.-0-