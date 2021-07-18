Англия отменяет коронавирусные ограничения в условиях роста заражений

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 19 июля в Англии, где проживает 85% населения Великобритании, отменяются оставшиеся коронавирусные ограничения: жители получат возможность посещать театры, концертные площадки и ночные клубы, а спортивные стадионы смогут вновь принимать неограниченное число зрителей, сообщает ТАСС.

Кроме того, сообщается, что будет отменена правительственная рекомендация работать из дома и прекратит действовать обязательный масочный режим в местах скопления людей. Британские СМИ уже окрестили предстоящий понедельник "днем свободы", а заведения по всей стране фиксируют более активное, чем обычно, бронирование столиков.

Локдаун в Великобритании во время второй волны пандемии был одним из самых продолжительных во всей Европе. После вспышки альфа-штамма коронавируса в конце прошлого года Англия с января ввела максимальные коронавирусные ограничения, по сути, позволив работать исключительно супермаркетам. Снятие же ограничительных мер происходило постепенно с ускорением программы вакцинации - в марте открылись школы, в апреле заработали салоны красоты и непродовольственные магазины, в мае стали обслуживать внутри заведений пабы и рестораны, возобновился показ фильмов в кинотеатрах. Изначально последние ограничения предполагалось снять в конце июня, однако в связи с распространением в стране штамма дельта было принято решение перенести "день свободы" на несколько недель, чтобы большее число жителей за это время смогли получить прививку от ковида.

С одной стороны, в Соединенном Королевстве наблюдаются одни из самых высоких в Европе темпов вакцинации населения. На данный момент первую прививку от коронавируса получили порядка 87% всех совершеннолетних, а обе дозы - около 66% лиц старше 18 лет. Более того, используемые в стране препараты Pfizer и AstraZeneca, согласно полученным в ходе прививочной кампании сведениям, демонстрируют эффективность в районе 92-98% при предотвращении смертельного исхода, как минимум на 65% снижают вероятность подхватить инфекцию и в 80-99% случаях избавляют пациентов от необходимости госпитализации. Однако эти данные базируются на весеннем анализе пациентов, когда дельта-штамм коронавируса еще не был доминирующим в Великобритании. В связи с этим врачи предупреждают о том, что в действительности эффективность применяемых в стране вакцин может быть ниже.

С другой стороны, в последние недели в королевстве резко вверх идет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. На текущей неделе этот показатель впервые с января преодолел отметку в 50 тыс. Число госпитализаций и летальных исходов также растет, хотя и не такими высокими темпами, как это было во вторую волну пандемии. Английские эксперты полагают, что тому причиной все-таки успешная программа вакцинации.-0-