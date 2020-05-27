Ангола вводит режим бедствия

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ангола с 25 мая сменила режим ЧП на режим бедствия для постепенного снятия ограничений из-за пандемии COVID-19, сообщает Синьхуа.

Режим продлится до 9 июня. Вместе с этим будут действовать конкретные правила в отношении проведения мероприятий. Несмотря на это решение, правительство не будет пренебрегать мерами предосторожности против COVID-19.

Луанда – единственный город в Анголе, где были зарегистрированы случаи заражения COVID-19.

К настоящему времени в Анголе выявили 70 случаев заболевания, четыре пациента умерли, 18 вылечились.-0-