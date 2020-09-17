Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной COVID-19. Об этом артистка написала в своем Instagram, сообщает ТАСС.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь", - написала певица. Также Анна Нетребко сообщила, что у ее мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова, обнаружены антитела к COVID-19.

Московский Большой театр неделю назад, 10 сентября, отменил оперный спектакль "Дон Карлос", в котором Анна Нетребко исполняет одну из ведущих партий. Причина заключалась в том, что коронавирусом заразился певец Ильдар Абдразаков. На следующий день стало известно, что Анна Нетребко вынуждена отложить свое выступление на сцене петербургского Мариинского театра, которое было запланировано на 18 сентября. Тогда это объяснили особыми мерами в отношении артистов, задействованных в опере "Дон Карлос".-0-