Аномальная жара в США угрожает серьезными лесными пожарами

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США аномальная жара грозит серьезными лесными пожарами, которые могут превзойти печальные рекорды прошлого года. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.

Американский президент отметил, что в западных штатах уже бушуют 36 крупных неконтролируемых пожаров, и анонсировал экстренные меры для борьбы со стихией.

"Заработная плата пожарных будет поднята с $13 минимум до $15 в час, планируется внедрение новых технологий борьбы с огнем, включая спутниковый мониторинг очагов. Кроме этого, ожидаются крупные инвестиции в повышение устойчивости инфраструктуры к рекордной жаре и точечные гранты регионам в зоне риска", - сообщает агентство.-0-