Антарктиде грозит экологическая катастрофа

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледяной покров Антарктики тает с большой скоростью. Изменения зарегистрировал американский Национальный центр информации по льду и снегу, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

К началу 2019 года площадь морского льда Антарктиды составляет 5,47 млн кв. км. Это самый низкий показатель за последние 40 лет. Скорость таяния льда в декабре зафиксирована значительно выше, чем среднестатистическая для этого месяца.

Ученые полагают, что это связано с высокой изменчивостью льда в зимний период. Вероятно, ускоряют процесс глобальные климатические изменения.-0-