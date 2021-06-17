Антибиотик новобиоцин смог уничтожить "неуязвимые" формы рака груди

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские медики обнаружили, что антибиотик новобиоцин, который активно применяли в середине прошлого века для борьбы с инфекциями, можно использовать для уничтожения самых агрессивных форм рака груди, на которые не действуют другие лекарства. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Cancer, сообщает ТАСС.

"Безопасность новобиоцина не вызывает ни у кого сомнений, и при этом данный антибиотик можно принимать оральным путем, что выгодно отличает его от многих других лекарств от рака. Мы намерены проверить его в комбинации с другими препаратами в опытах на пациентах, на чьи опухолевые клетки, предположительно, должно действовать это вещество", - рассказал Алан Д'Андреа из Института раковых исследований им. Дана-Фарбер (США).

Рак груди занимает первое место по количеству опухолей у женщин. Каждый год он поражает примерно 2,1 млн женщин, погибают за тот же период около 627 тыс. пациенток. Существует несколько разных подвидов злокачественных опухолей молочной железы, которые возникают из-за разных мутаций. Для лечения каждого из них нужны разные типы химиотерапии.

В последние годы медики начали возлагать большие надежды на так называемые PARP-ингибиторы, которые могут подавлять рост большинства агрессивных форм рака груди, устойчивых к другим противораковым лекарствам. Однако опыты исследователей американского института на культурах клеток показали, что антибиотик, выделенный из микробов вида Streptomyces niveus, очень быстро и эффективно уничтожал те опухолевые клетки, на которые не действовали PARP-ингибиторы и препараты на основе платины, и при этом он не вызывал массовой гибели здоровых клеток молочной железы. Аналогичных результатов ученые добились в опытах на мышах, в чей организм были имплантированы фрагменты опухолей. Успешное завершение этих экспериментов открыло дорогу для клинических испытаний с участием добровольцев.-0-