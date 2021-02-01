Антикарантинные протесты прокатились по Европе

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу в нескольких странах Европы в выходные состоялись крупные манифестации противников антиковидных мер, сообщает Euronews.

В Австрии жесткий локдаун отменят не раньше чем через неделю. В столице страны власти запретили организованное шествие, но акция протеста все равно собрала около 5 тыс. человек в центре города. Многие участники сравнивают нынешнюю ситуацию с обстоятельствами прихода к власти австрийских фашистов.

В Брюсселе задержаны десятки участников сразу двух демонстраций, запрещенных муниципальными властями. На примерно 400 активистов пришлось около 500 полицейских. В Бельгии с октября действует карантин, комендантский час и запрет на зарубежные поездки без необходимости. В стране уровень смертности несколько месяцев назад был одним из самых высоких в мире, но теперь многие граждане считают, что ограничения пора снимать:

"Я думаю, что все происходящее неправильно. Они объясняют это тем, что вирус убивает людей; но теперь люди умирают от голода, они не могут работать и зарабатывать, и я уверена, что это не нормально", - рассказала Euronews одна из участниц протеста.

Фото rtbf.be

В Нидерландах полиция работает в режиме повышенной готовности: на прошлой неделе в стране прошли многочисленные беспорядки и погромы из-за вновь ужесточившихся карантинных мер. В воскресенье, 31 января, демонстрация в Амстердаме была в основном мирной, но стражи порядка разогнали и ее.

В Словении на улицы вышли родители школьников: накануне в двух регионах страны учебные заведения вновь были закрыты, проработав в сравнительно нормальном режиме всего неделю. Этим акциям, которые продолжались два дня, полиция не препятствовала, хотя формально в Словении действует запрет на массовые мероприятия.

Во французском Перпиньяне манифестация превратилась в вечеринку. Изначально акция планировалась как выступление против ужесточения антиковидных мер. Во второй половине дня на импровизированной сцене установили колонки. Полиция вмешиваться не стала, несмотря на то, что многие участники оказались без масок.

В датском Орхусе группа под названием "Люди в черном" также организовала демонстрацию, на которую съехались активисты со всей страны. Они называют антикоронавирусные ограничения нападением на их права. Неделю назад акция протеста этой же группы в столице страны Копенгагене завершилась столкновениями с полицией и несколькими арестами.

В Испании на Балеарских островах прошла демонстрация, участники которой выступили против продления запрета на работу ресторанов и баров. Туристическая отрасль региона тяжело пострадала из-за коронакризиса, и многие требуют отставки местного руководства и пересмотра жесткой карантинной политики.-0-

Скриншот из видео