Антирекорд по новым случаям коронавируса установлен в Украине

2 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине 1 апреля зарегистрировано 19 893 случая заражения коронавирусом, что на 13% превышает количество предыдущего дня, когда было выявлено 17 569 инфицированных, и является самым большим показателем в стране за все время пандемии.

Как написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки от осложнений после заражения умерли 433 пациента, что на 12 случаев больше по сравнению с предыдущими.

Госпитализированы 5 040 человек, выздоровели 10 287, проведено тестирований 128 727.

За 1 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Ранее сообщалось, что власти Киева с 5 апреля закроют детские сады и школы из-за ухудшения эпидситуации в городе. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители учреждений и предприятий обязуются отправить сотрудников на удаленную работу. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или с доставкой. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

За все время пандемии в Украине заболели 1 711 630 человек, выздоровели 1 333 370, умерли 33 679.-0-