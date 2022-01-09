Антитела после COVID-19 оказались опасными

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела, возникающие у людей, переболевших коронавирусом, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма, сообщает "МИР24" со ссылкой на исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе.

Как установили ученые, через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от COVID-19, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут неправильно работать. Так, у 177 медработников, перенесших инфекцию до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения кожи, суставов и нервной системы.

Аутоантитела – антитела, которые способны взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Они могут образовываться спонтанно или в результате перенесенных заболеваний. Также аутоантитела могут быть предвестниками аутоиммунной болезни.