Антитеррористическая операция завершена в 14 регионах Казахстана

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики, передает ТАСС.

"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована, - говорится в сообщении. - По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей".-0-