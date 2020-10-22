Антонио Фаллико: ограничения из-за пандемии превращают жизнь людей в симулякр

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ограничения, вводимые из-за пандемии CОVID-19, превращают жизнь людей в симулякр. Такое мнение высказал президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского банка "Интеза" профессор Антонио Фаллико, выступая сегодня в Вероне на 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Антонио Фаллико отметил, что нельзя отрицать опасность CОVID-19. "Но мы не должны подвергаться страху и панике, - сказал он. - Страх присущ нерациональным существам, мы должны реагировать, исходя из здравого смысла. Необходимо контролировать вирус и победить его".

"Мы не можем победить медицинскую пандемию, создавая пандемию экономическую, - заявил он. - Образование, культура, предпринимательство не могут быть остановлены, если мы не хотим породить глобальную социальную катастрофу".

Профессор назвал безусловным право людей на охрану здоровья, но при этом, подчеркнул он, должен сохраняться соответствующий уровень жизни. "Именно поэтому мы считаем важнейшим проведение данного форума, - заметил он. - Докладчики и участники согласились с энтузиазмом, все ностальгируют, скучают, хотят видеться, разговаривать друг с другом, все устали общаться через экраны. Мы рискуем этим экраном заменить живой диалог и саму жизнь, отказывая людям иметь контакт с действительностью".

Вводимые ограничения разрушают общество, человечество, культуру, экономику, отметил Антонио Фаллико. "Это будет симулякр", - считает он.

Говоря об экономических последствиях пандемии, глава банка "Интеза" предупредил, что нынешний кризис может стать еще более разрушительным, чем глобальные кризисы 1929 и 2008 годов. "Две характеристики у нынешнего кризиса абсолютно новые: кризис касается всех экономик мира и всех сфер. И он очень быстро прогрессирует, его скорость невероятна", - констатировал он.

"Очевидно, что пандемия связана с вмешательством человечества в окружающую среду. Это не просто шок, это последствия разрушительной деятельности человечества", - добавил Антонио Фаллико.

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. Тем не менее в нынешнем году организаторы были вынуждены сократить число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-