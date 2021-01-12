Антониу Гутерриш намерен баллотироваться на пост Генсека ООН на второй срок

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш официально объявил о решении переизбираться на второй пятилетний срок. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, сообщает Центр новостей ООН.

Глава ООН Антониу Гутерриш в ответ на запрос председателя Генеральной Ассамблеи сообщил, что не будет возражать против переизбрания на второй срок, если таковым будет желание членов организации. Соответствующее письмо он направил и председателю Совета Безопасности ООН.

Как отметил Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерриш связался по телефону на этот счет с главами региональных групп, чтобы все имели в своем распоряжении одинаковую информацию. Он также обсудил этот вопрос с пятью постоянными членами Совета.

Антониу Гутерриш вступил в должность Генерального секретаря ООН 1 января 2017 года после того, как 13 октября 2016 года его кандидатуру по рекомендации Совета Безопасности без голосования утвердила Генеральная Ассамблея ООН. На тот момент Антониу Гутерриш занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Антониу Гутерриш родился 30 апреля 1949 года в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, преподавал в вузе. В 1974 году Антониу Гутерриш вступил в Социалистическую партию, а в 1995-м, спустя три года после избрания на пост генерального секретаря партии, он стал премьер-министром Португалии.

Антониу Гутерриш стал девятым Генеральным секретарем ООН, сменив Пан Ги Муна. До Пан Ги Муна этот пост занимали Кофи Аннан (1997-2006), Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952). За всю историю ООН Секретариат возглавляли три представителя Западной Европы, по два представителя от Африки и от Азии и один - от Латинской Америки.

Генеральный cекретарь ООН является главным административным лицом организации и назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.-0-