Антониу Гутерриш назвал основное достижение ООН за 75 лет

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное достижение ООН заключается в том, что благодаря усилиям организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать третьей мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"На протяжении 75 лет не произошло ни одной крупной войны, нам удавалось избежать третьей мировой, - сказал Антониу Гутерриш. - Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня".

Генсек подчеркнул, что мир и безопасность являются абсолютными приоритетами ООН. С этой точки зрения, резюмировал он, всемирная организация может гордиться результатами своей деятельности.

Антониу Гутерриш также заявил, что он рассчитывает на одобрение всеми странами - членами ООН декларации к 75-летию Победы. "Мы собираемся провести торжественное заседание, организованное Генеральной Ассамблеей, с участием всех членов. Мы надеемся, что государства-члены одобрят декларацию, в которой будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны", - сообщил он.

Глава ООН напомнил, что всемирная организация также отмечает свое 75-летие. "Само появление организации стало возможным лишь благодаря Победе. Не было бы Победы, не было бы и ООН", - подчеркнул генсек. По его мнению, память о победе над нацизмом должна способствовать приверженности мирового сообщества принципам равноправия и уважения интересов всех стран. "Я хочу сказать, что сейчас очень важно, чтобы память о той Великой Победе помогла всем нам и в дальнейшем оставаться приверженными тем ценностям, которые объединяют всех нас, ценностям, пропагандируемым ООН, - это достижение всеобщего мира, уважение интересов всех граждан и всех государств, всеобщее равенство и уважение прав каждого человека на Земле", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Она призвана быть центром согласования действий наций в достижении общих целей. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Сегодня ее членами являются 193 государства. Основы деятельности и структура организации разрабатывались в годы Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции.-0-