Антонов: санкции США больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции, о которых администрация США объявила во вторник, больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам, последствия ощутят и простые американцы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ относительно новых американских рестрикций, сообщает ТАСС.

"Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство, - приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook. - Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен".

Руководитель российской дипмиссии заявил, что американские санкции в отношении России ничего не решат. "История далеко не всех учит. В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты на протяжении семи лет поощряли власти в Киеве не выполнять Минские соглашения, заявил Анатолий Антонов. "На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию", - приводит его слова пресс-служба посольства.

При этом помочь в урегулировании внутриукраинского конфликта Соединенным Штатам не составляло большого труда, однако Вашингтон не захотел этого делать. "Решить проблему или, по крайней мере, подступиться к ней было весьма просто. Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Выигрыш для всех сторон конфликта очевиден. Однако здесь избрали другую линию - накачивать киевский режим "оружием" и подталкивать его к войне", - сказал российский посол.

Как отметил Антонов, в результате такой политики США Украина поверила, что может разрешить конфликт внутри страны силой. "Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем", - констатировал он.-0-