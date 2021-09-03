Apple намерена запустить производство своего электромобиля в 2024 году

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple намерена начать производство электрического автомобиля собственной разработки в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, компания из Калифорнии беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.-0-