28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Apple сообщила о рекордном росте выручки в первом квартале 2021 финансового года. Она превысила $100 млрд, сообщает ТАСС.

По итогам трехмесячного отчетного периода, который завершился 26 декабря 2020 года, выручка компании составила $111,4 млрд. По этому показателю был зафиксирован рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года, когда компания зафиксировала выручку в размере $91,8 млрд. Чистая прибыль компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) также выросла - до $28,75 млрд по сравнению с $22,23 млрд годом ранее.

"Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств", - отметил финансовый директор Apple Луки Маэстри. Отмечается, что доля международных продаж компании по итогам квартала составила 64%.

Рыночная капитализация компании составляет почти $2,4 трлн.-0-