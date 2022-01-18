Аравийская коалиция нанесла удар по Сане, погибли 23 человека

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аравийская коалиция нанесла удар по столице Йемена Сане, погибли 23 человека, сообщает ТАСС.

Атакам с воздуха подвергся жилой район Эль-Либи на северо-западе йеменской столицы, контролируемой мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

По данным местного телеканала "Аль-Маядин", среди жертв есть женщины и дети, а также целые семьи. Как отмечает телестанция, пять жилых домов были полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий. Под завалами до сих пор остаются люди. Из-за непрекращающихся авианалетов машины скорой помощи не могли проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады вынуждены были приостанавливать поисковую операцию.

Некоторое время назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как 17 января хуситы напали на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В квартале Эль-Либи на окраине Саны располагались штаб-квартиры летного училища и училища ПВО, которые могли стать одной из целей бомбардировок.

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта эмиратской столицы. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой операции были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань Дубая, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.

На прошлой неделе член руководства "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити выступил с предупреждением, что мятежники нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.-0-