Аравийская коалиция нанесла удар по Сане, погибли 23 человека

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 января 2022
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:42 Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку к 30-летию дипотношений Беларуси и Вьетнама Общество
10:41 Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес Президент
10:37 ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур Общество
10:35 Казахстанские суды после беспорядков рассмотрели более 8 тыс. административных дел В мире
10:33 Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022 Технологии
10:31 Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на СМИД в Душанбе Политика
10:30 Поврежденные кровли, фасады и разбитые окна: почти 130 домов пострадали в Могилеве из-за непогоды 14 января Регионы
10:27 Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра" Общество
10:25 В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте Происшествия
10:20 РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны Регионы
10:15 Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех Общество
10:13 Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко Президент
10:11 Полсотни ставных сетей изъяли инспекторы у жителя Ивацевичского района Происшествия
10:07 Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси Политика
10:02 Тимо Майер забросил пять шайб в матче НХЛ Спорт
10:00 Гомельчанин пятый раз сел за руль нетрезвым: он приговорен к году колонии с конфискацией мотоцикла Происшествия
09:47 Мурашко: вакцинация от ковида не несет негативных последствий для репродуктивной функции В мире
09:43 Гомельчанин перекрыл дорогу авто и распылил водителю в лицо газ Происшествия
09:34 Глава ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему В мире
09:26 Аравийская коалиция нанесла удар по Сане, погибли 23 человека В мире
09:24 Педиатр рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М" В мире
09:19 Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя Общество
09:17 Россиянин распространял психотропы в Минске Происшествия
09:05 Число задержанных в Алматы участников незаконных акций увеличилось до 2,7 тыс. В мире
09:00 Джазовые бестселлеры Гленна Миллера представят Гомельские городские оркестры 26 января Афиша
08:54 В Чаусах проходит областной этап кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек Спорт
08:47 Минчанин задержан за распространение наркотиков Происшествия
08:45 Правительство Казахстана поможет бизнесу, пострадавшему во время беспорядков В мире
08:40 Витебский облисполком включил акции 30 ОАО в предложение о продаже потенциальным инвесторам Экономика
08:35 Водитель микроавтобуса погиб в ДТП в Гомельской области Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
18 января 2022, 09:26

Аравийская коалиция нанесла удар по Сане, погибли 23 человека

Фото AP Photo
Фото AP Photo

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аравийская коалиция нанесла удар по столице Йемена Сане, погибли 23 человека, сообщает ТАСС.

Атакам с воздуха подвергся жилой район Эль-Либи на северо-западе йеменской столицы, контролируемой мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

По данным местного телеканала "Аль-Маядин", среди жертв есть женщины и дети, а также целые семьи. Как отмечает телестанция, пять жилых домов были полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий. Под завалами до сих пор остаются люди. Из-за непрекращающихся авианалетов машины скорой помощи не могли проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады вынуждены были приостанавливать поисковую операцию.

Некоторое время назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как 17 января хуситы напали на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В квартале Эль-Либи на окраине Саны располагались штаб-квартиры летного училища и училища ПВО, которые могли стать одной из целей бомбардировок.

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта эмиратской столицы. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой операции были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань Дубая, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.

На прошлой неделе член руководства "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити выступил с предупреждением, что мятежники нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
смерть
Новости рубрики В мире
Фото КАЗИНФОРМ Казахстанские суды после беспорядков рассмотрели более 8 тыс. административных дел
Фото из архива Мурашко: вакцинация от ковида не несет негативных последствий для репродуктивной функции
Антониу Гутерриш. Фото РИА Новости Глава ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему
Фото из архива Педиатр рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"
Алматы. Фото из архива Число задержанных в Алматы участников незаконных акций увеличилось до 2,7 тыс.
Последствия беспорядков в Алматы. Фото из архива Правительство Казахстана поможет бизнесу, пострадавшему во время беспорядков
Главное
Фото из архива Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес
Военное учение Беларуси и России получило название "Союзная решимость-2022"
Кочанова поблагодарила БПЦ за активную работу над проектом Конституции
Патриотов воспитывает история. Директор музея ВОВ о народной памяти, дающей силы для новых свершений
Топ-новости
Картина дня: учения "Союзная решимость", состав олимпийской сборной и " Зямля пад белымi крыламi"
ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя
Генштаб: задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации
Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси
Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех
ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур
В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте
Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022
Белагропромбанк приглашает клиентов и партнеров к участию в республиканском кейс-чемпионате "АГРО 4.0"
РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны
Шевцов: беженцы на границе ни разу не проявили агрессии в сторону Красного Креста
Аналитик БИСИ: миротворцы ОДКБ стали фактором, приблизившим разрешение острой фазы в Казахстане
Сукало: ВНС обеспечивает незыблемость конституционного строя
Андрейченко: люди за сохранение белорусской модели государственности
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.