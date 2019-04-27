Арестованы устроившие стрельбу в столице Гаити

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Гаити организовали спецоперацию по задержанию членов банды, 25 апреля расстрелявших людей, ожидающих общественный транспорт на остановке. В результате погибли восемь человек. Об этом сообщил новостной портал Haiti Libre .

По его информации, руководство республики поручило взять поиски организаторов стрельбы под особый контроль. В результате спецоперации были задержаны четыре участника банды, еще двое ликвидированы. Изъято несколько образцов огнестрельного оружия.

В результате нападения пострадали 12 человек, ранее сообщалось о 10.-0-