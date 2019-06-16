Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя в энергосистеме

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы электроснабжения, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на Twitter компании Edesur.
Масштабный сбой в подаче электроэнергии произошел ранним утром и затронул порядка 48 млн человек - все население Аргентины и Уругвая.
При этом
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