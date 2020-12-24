Аргентина официально зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "МИР24".
Первая партия препарата уже отправились из Москвы в Буэнос-Айрес. Это 300 тыс. доз. За второй партией спецборт прилетит в течение 21 дня.
Правительство Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V".-0-