Аргентина официально зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "МИР24".

Первая партия препарата уже отправились из Москвы в Буэнос-Айрес. Это 300 тыс. доз. За второй партией спецборт прилетит в течение 21 дня.

Правительство Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V".-0-