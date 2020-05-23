Аргентина оказалась в состоянии дефолта по внешнему долгу

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентина в девятый раз в своей истории оказалась в состоянии дефолта по внешнему долгу, сообщает издание New York Times.

Страна пропустила выплату по облигациям и приблизилась к очередному дефолту, который мог бы углубить рецессию, усугубленную пандемией коронавируса.

Пропущенный срок означает, что Аргентина технически ввела дефолт в девятый раз в своей истории. Но правительство дало понять, что оно продвигается к соглашению с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму около $66 млрд, и объявило, что переговоры продолжатся до 2 июня.

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман, который ведет переговоры, выразил оптимизм, что стране удастся избежать дефолта. "Аргентина ведет конструктивные переговоры со своими кредиторами. Положительным моментом во всем этом является то, что со всех сторон существует желание заключить сделку", - отметил он.

New York Times напоминает, что экономика Аргентины, переживающая рецессию в течение более двух лет, сильно пострадала после того, как правительство в середине марта ввело ограничительные меры на фоне коронавируса.-0-