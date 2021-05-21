Аргентина введет строгий локдаун до конца мая из-за второй волны пандемии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Аргентины вводят до конца мая строгие карантинные ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации с коронавирусом по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу южноамериканской республики Альберто Фернандеса.

Глава государства в обращении к нации подчеркнул, что страна переживает худший момент с начала эпидемии: "Принимая во внимание, что на следующей неделе только три дня будут рабочими, мы ужесточим перемещение по всей стране. У нас сейчас самые высокие показатели заболеваемости и смертности".

Как пояснил Альберто Фернандес, с 22 мая до 31 мая будет отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничена работа торговых предприятий, которые не являются жизненно важными в большинстве регионов, где санитарно-эпидемическая ситуация является критической. Также вводится комендантский час.

С 31 мая по 11 июня вновь будет действовать текущий режим ограничений. 14 апреля Фернандес объявил о введении ограничений в Буэнос-Айресе и его пригородах из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. С 16 апреля в столичном регионе запрещено свободное передвижение с 20.00 до 6.00, не разрешается проведение любых религиозных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях.

Ранее из-за роста числа случаев заражения власти некоторых регионов Аргентины уже объявили об ужесточении карантинных ограничений. По данным Минздрава Аргентины, в стране насчитывается около 3,5 млн подтвержденных случаев инфицирования, из которых почти 36 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. За последние 24 часа подтверждена смерть 435 пациентов с коронавирусом, их общее число выросло до 72 699.-0-