Аргентинский блогер собрал почти $1 млн пожертвований для борьбы с лесными пожарами

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аргентине блогер за сутки собрал $980 тыс. пожертвований для борьбы с лесными пожарами в провинции Корриентес, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

О сборе средств мужчина объявил в Twitter в субботу вечером. Он хотел собрать 15 млн песо для покупки оборудования, о котором просили пожарные из города Сан-Мигель. К вечеру воскресенья блогеру перечислили 104 млн песо. На эти деньги можно будет купить четыре пожарные машины. Еще часть денег пойдет на приобретение другого оборудования и лекарств пострадавшим при пожарах животным.

В провинции Корриентес вот уже месяц пылают пожары. Там находится заповедник Эстерос-дель-Ибера - второе по площади водно-болотное угодье в мире. За это время огонь уничтожил почти 800 тыс. га растительности.

К слову, блогер не впервые собирал пожертвования на благое дело. Ранее он проводил акции в поддержку аргентинских атлетов и тренеров, чтобы они смогли поехать на соревнования в Эквадор, и для покупки лекарства ребенку со спинальной мышечной атрофией.-0-