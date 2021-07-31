Археологи нашли самую древнюю жертву нападения акулы

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые изучили останки человека, найденные на деревенском кладбище недалеко от внутреннего моря Сето в Японии. Выяснилось, что он погиб более 3000 лет назад после нападения акулы, сообщается на портале МИР 24.

Скелет человека был обнаружен около 100 лет назад. И только сейчас специалистам удалось воссоздать трехмерную модель, которая пролила свет на его гибель. Он жил в период Дземон, перед смертью он получил множественные повреждения. Археологи выдвинули предположение, что древний человек погиб в районе юго-восточного побережья Японии.

Характер травм указывает на то, что, акула напала на него во время ловли рыбы или ныряния за моллюсками. Сначала она откусила ему руку, когда он пытался отбиться, а последующие укусы перерезали основные артерии ног, что привело к быстрой смерти. Его тело без левой руки было доставлено на сушу для захоронения. Правая нога была отделена от тела, но находилась в могиле. Радиоуглеродное исследование указывает на то, что его смерть наступила от 3391 до 3031 год назад.-0-