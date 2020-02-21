Археологи нашли возможную гробницу Ромула

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи раскопали гробницу, которая, по их предположениям, принадлежит Ромулу, основателю и первому царю Рима, сообщает Agence France-Presse.

Еще в конце XIX века итальянский ученый Джакомо Бони выдвигал гипотезу о том, что на Римском форуме (месте, предназначенном для публичных встреч в древности) может быть захоронен один из основателей Рима, король Ромул. Недавние раскопки Археологического парка Колизея были основаны на работах исследователя. Его гипотеза подтвердилась - в римском подземелье обнаружена гробница длиной 1,40 м. По мнению ученых, гробнице не менее 2,5 тыс. лет.

По легенде, братья-близнецы Ромул и Рем - основатели Вечного города. Правда, они не договорились о месте для города и о разделе власти, а потому рассорились; в результате Ромул убил Рема. Впоследствии Ромул стал первым царем Рима. Город был назван в его честь. Ромул правил Римом 36 или 37 лет, а потом бесследно исчез. Сенаторы объявили, что царь отправился на небеса и стал одним из богов.

Ученые до сих пор спорят по поводу смерти Ромула. Наиболее распространенная версия заключается в том, что он был убит разгневанными сенаторами, которые, расчленив его, захоронили куски тела в разных местах города. Эта теория говорит в пользу того, что у Ромула не может быть могилы.

Археологи парка Колизей пока не могут с уверенностью сказать, на самом ли деле обнаруженная на территории Римского форума гробница принадлежат Ромулу, но не отрицают такой возможности. Ученые уверены, что их открытие положит начало долгим научным дебатам.-0-